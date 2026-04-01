NY株式20日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均　　　49410.90（-36.53　-0.07%）
ナスダック　　　24380.21（-88.27　-0.36%）
CME日経平均先物　59175（大証終比：+275　+0.47%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10609.08（-58.55　-0.55%）
独DAX　 24417.80（-284.44　-1.15%）
仏CAC40　 8331.05（-94.08　-1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.712（+0.004）
10年債　 　4.250（+0.002）
30年債　 　4.881（-0.003）
期待インフレ率　 　2.360（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.980（+0.020）
英　国　　4.834（+0.072）
カナダ　　3.444（-0.004）
豪　州　　4.937（-0.058）
日　本　　2.386（-0.026）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.63（+5.78　+6.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4833.30（-46.30　-0.95%）

ビットコイン（ドル）
76323.50（+1658.32　+2.22%）
（円建・参考値）
1211万1776円（+263159　+2.22%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ