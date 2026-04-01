ＮＹ各市場 ３時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間14:19）（日本時間03:19）
ダウ平均 49410.90（-36.53 -0.07%）
ナスダック 24380.21（-88.27 -0.36%）
CME日経平均先物 59175（大証終比：+275 +0.47%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.004）
10年債 4.250（+0.002）
30年債 4.881（-0.003）
期待インフレ率 2.360（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.444（-0.004）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.63（+5.78 +6.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4833.30（-46.30 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
76323.50（+1658.32 +2.22%）
（円建・参考値）
1211万1776円（+263159 +2.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49410.90（-36.53 -0.07%）
ナスダック 24380.21（-88.27 -0.36%）
CME日経平均先物 59175（大証終比：+275 +0.47%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.712（+0.004）
10年債 4.250（+0.002）
30年債 4.881（-0.003）
期待インフレ率 2.360（-0.003）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.444（-0.004）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.63（+5.78 +6.89%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4833.30（-46.30 -0.95%）
ビットコイン（ドル）
76323.50（+1658.32 +2.22%）
（円建・参考値）
1211万1776円（+263159 +2.22%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ