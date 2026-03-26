神戸は王者アルアハリ・サウジに無念の逆転負け…ACLE決勝進出ならず
[4.20 ACLE準決勝 神戸1-2アルアハリ・サウジ ジッタ]
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝でヴィッセル神戸は王者・アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に1-2で敗れて決勝進出を逃した。
16日の準々決勝で神戸はアルサッドをPK戦の末に撃破。一時は2点差をつけられるゲームだったが、後半アディショナルタイムに追いついて勝利をもぎ取る劇的な勝ち上がりを見せていた。
そして準決勝は、前回大会決勝で川崎Fを下して優勝しているアルアハリ・サウジが相手。相手の本拠地のキング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアムで戦うアウェーゲームになった。
神戸が前半に先制する展開になった。31分、DF永戸勝也が蹴ったFKをFW大迫勇也がヘディングで落とす。そしてフリーになっていたFW武藤嘉紀が押し込む完璧な崩しで得点が生まれる。大迫の動き出しについてVARの介入があったが、オフサイドもなく得点は認められた。
ただアルアハリは神戸に圧力をかけ続ける。それでも前半アディショナルタイムにDFライアン・ハメドに許したヘディングはポストに助けられる。後半5分にはロングパスでDFの背後に抜け出したFWイバン・トニーのシュートでゴールネットが揺れるが、オフサイドでノーゴール判定になった。
神戸も後半9分にFW佐々木大樹が決定機を迎えるが、シュートはクロスバーに嫌われる。すると同17分、アルアハリは右CKの作り直しからミドルレンジに出されたボールをコントロールしたFWガレーノが右足を一閃。シュートは一直線にゴールに突き刺さった。
さらに後半26分、アルアハリは左サイドのスローインの流れからクロスを上げる。これに対して神戸は前に出たGK前川黛也が弾くが、ファーサイドにいたトニーに渡ってしまう。これをダイレクトで押し込まれて逆転を許した。
後半29分にも神戸はガレノのロングパスで裏を取ったFWリヤド・マフレズに決定的な3点目を決められたかに思えたが、これはVARチェックもあってオフサイド判定となり、何とか1点差で終盤を迎える。
しかしFW小松蓮やMF濱崎健斗を入れて攻撃的に出て押し込もうとする神戸だが、王者の守備網を崩し切ることができない。試合はこのまま1-2で敗れ、神戸は20年度大会に続くベスト4での敗退が決まった。
一方のアルアハリ・サウジは2大会連続の決勝進出。25日の決勝は21日(日本時間25時15分)に行う準決勝、FC町田ゼルビア対シャバブ・アルアハリ(UAE)の勝者と対戦する。
AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)の準決勝でヴィッセル神戸は王者・アルアハリ・サウジ(サウジアラビア)に1-2で敗れて決勝進出を逃した。
16日の準々決勝で神戸はアルサッドをPK戦の末に撃破。一時は2点差をつけられるゲームだったが、後半アディショナルタイムに追いついて勝利をもぎ取る劇的な勝ち上がりを見せていた。
神戸が前半に先制する展開になった。31分、DF永戸勝也が蹴ったFKをFW大迫勇也がヘディングで落とす。そしてフリーになっていたFW武藤嘉紀が押し込む完璧な崩しで得点が生まれる。大迫の動き出しについてVARの介入があったが、オフサイドもなく得点は認められた。
ただアルアハリは神戸に圧力をかけ続ける。それでも前半アディショナルタイムにDFライアン・ハメドに許したヘディングはポストに助けられる。後半5分にはロングパスでDFの背後に抜け出したFWイバン・トニーのシュートでゴールネットが揺れるが、オフサイドでノーゴール判定になった。
神戸も後半9分にFW佐々木大樹が決定機を迎えるが、シュートはクロスバーに嫌われる。すると同17分、アルアハリは右CKの作り直しからミドルレンジに出されたボールをコントロールしたFWガレーノが右足を一閃。シュートは一直線にゴールに突き刺さった。
さらに後半26分、アルアハリは左サイドのスローインの流れからクロスを上げる。これに対して神戸は前に出たGK前川黛也が弾くが、ファーサイドにいたトニーに渡ってしまう。これをダイレクトで押し込まれて逆転を許した。
後半29分にも神戸はガレノのロングパスで裏を取ったFWリヤド・マフレズに決定的な3点目を決められたかに思えたが、これはVARチェックもあってオフサイド判定となり、何とか1点差で終盤を迎える。
しかしFW小松蓮やMF濱崎健斗を入れて攻撃的に出て押し込もうとする神戸だが、王者の守備網を崩し切ることができない。試合はこのまま1-2で敗れ、神戸は20年度大会に続くベスト4での敗退が決まった。
一方のアルアハリ・サウジは2大会連続の決勝進出。25日の決勝は21日(日本時間25時15分)に行う準決勝、FC町田ゼルビア対シャバブ・アルアハリ(UAE)の勝者と対戦する。