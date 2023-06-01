ＮＹ各市場 ２時台 ダウ平均は小幅安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均 49409.66（-37.77 -0.08%）
ナスダック 24354.57（-113.91 -0.47%）
CME日経平均先物 59140（大証終比：+240 +0.41%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.718（+0.010）
10年債 4.252（+0.004）
30年債 4.884（0.000）
期待インフレ率 2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.446（-0.002）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.43（+5.58 +6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4829.40（-50.20 -1.03%）
ビットコイン（ドル）
75763.81（+1098.63 +1.47%）
（円建・参考値）
1202万7505円（+174408 +1.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49409.66（-37.77 -0.08%）
ナスダック 24354.57（-113.91 -0.47%）
CME日経平均先物 59140（大証終比：+240 +0.41%）
欧州株式20日終値
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.718（+0.010）
10年債 4.252（+0.004）
30年債 4.884（0.000）
期待インフレ率 2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.446（-0.002）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.43（+5.58 +6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4829.40（-50.20 -1.03%）
ビットコイン（ドル）
75763.81（+1098.63 +1.47%）
（円建・参考値）
1202万7505円（+174408 +1.47%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ