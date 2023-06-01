NY株式20日（NY時間13:28）（日本時間02:28）
ダウ平均　　　49409.66（-37.77　-0.08%）
ナスダック　　　24354.57（-113.91　-0.47%）
CME日経平均先物　59140（大証終比：+240　+0.41%）

欧州株式20日終値
英FT100　 10609.08（-58.55　-0.55%）
独DAX　 24417.80（-284.44　-1.15%）
仏CAC40　 8331.05（-94.08　-1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.718（+0.010）
10年債　 　4.252（+0.004）
30年債　 　4.884（0.000）
期待インフレ率　 　2.359（-0.004）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.980（+0.020）
英　国　　4.834（+0.072）
カナダ　　3.446（-0.002）
豪　州　　4.937（-0.058）
日　本　　2.386（-0.026）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝89.43（+5.58　+6.65%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4829.40（-50.20　-1.03%）

ビットコイン（ドル）
75763.81（+1098.63　+1.47%）
（円建・参考値）
1202万7505円（+174408　+1.47%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ