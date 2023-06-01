アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦について、「延長する可能性は極めて低い」とした上で、従来の期限とされていたアメリカ東部時間21日から1日延長された「22日夕方」が期限になると明らかにしました。

ブルームバーグ通信は20日、トランプ大統領が電話インタビューに応じ、期限が迫っているイランとの停戦について、「延長する可能性は極めて低い」との認識を示した上で、期限が切れるのは「ワシントンの時間で22日の夕方だ」と主張したと報じました。

これまで「2週間」の停戦の期限は21日だとされていました。

トランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた2回目の対面協議が21日にパキスタンで開かれる予定であり、交渉を担当するバンス副大統領が「20日中に出発する」と説明。

この協議の日程に合わせて、期限が延ばされた可能性があります。

また、トランプ大統領は「私は拙速に悪い合意を結ぶつもりはない。我々には時間は十分にある」と強調。

その上で、アメリカ軍が行っているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置について、合意が成立しない限りは「封鎖を解除するつもりはない」と話したということです。