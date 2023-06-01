その後にドル円は、１５８．７０円付近での推移となっている。ＮＹ時間に入って売りが膨らみ、一時１５８．５５円付近まで下げ幅を拡大する場面も見られた。



イラン情勢の緊張が再び高まる中、この日もトランプ大統領の発言が伝わり、大統領は「停戦はワシントン時間の水曜日の夜に期限切れになるが、停戦延長の可能性は極めてあり得ない」と述べた。また、「合意が署名されるまでホルムズ海峡を開放しない」とも語った。



本日はヘッドラインへの反応も見られ、ドル高・円安の動きも一時的に出ていたものの、結局瞬間的な反応に留まっている。全体的に以前のような悲観的ムードまでは広がっていない状況で「週末の展開で楽観が若干後退しているが、完全に崩れたわけではなく、市場は近い将来のエネルギー供給再開を引き続き織り込んでいる」とのコメントも聞かれた。



USD/JPY 158.70 EUR/JPY 187.00

GBP/JPY 214.84 AUD/JPY 113.81



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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