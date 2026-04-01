　21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の5万9080円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては255.11円高。出来高は6041枚となっている。

　TOPIX先物期近は3789ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.98ポイント高で推移。

○主要先物価格・2時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59080　　　　　+180　　　　6041
日経225mini 　　　　　　 59070　　　　　+170　　　122335
TOPIX先物 　　　　　　　　3789　　　　　+3.5　　　 12044
JPX日経400先物　　　　　 34350　　　　　 +30　　　　 399
グロース指数先物　　　　　 788　　　　　　+5　　　　 668
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース