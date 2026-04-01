日経225先物：21日2時＝180円高、5万9080円
21日2時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の5万9080円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては255.11円高。出来高は6041枚となっている。
TOPIX先物期近は3789ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59080 +180 6041
日経225mini 59070 +170 122335
TOPIX先物 3789 +3.5 12044
JPX日経400先物 34350 +30 399
グロース指数先物 788 +5 668
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3789ポイントと前日比3.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.98ポイント高で推移。
○主要先物価格・2時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59080 +180 6041
日経225mini 59070 +170 122335
TOPIX先物 3789 +3.5 12044
JPX日経400先物 34350 +30 399
グロース指数先物 788 +5 668
東証REIT指数先物 売買不成立
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