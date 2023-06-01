マラソンで人間の世界記録超え、器用な手先使い片付けに洗濯…中国の日常生活に浸透しつつある“人型ロボット”

中国・北京で開催された人型ロボットによるマラソン大会。

人の暮らしに浸透しつつあるロボットの姿を取材しました。

FNN北京支局・近藤雅大記者：

今、ロボットが近づいてきました。ものすごいスピードです。人間よりも速いスピードで走っていきます。

中国・北京市内で19日に開催されたハーフマラソン大会。

約100体のロボットが選手として参加し、人間そっくりなフォームで軽やかに進む姿も見られれば、立ち止まったり、担架で運ばれたり、様々なハプニングもありました。

混戦の中、優勝を果たしたのは中国のスマホメーカー・オナーが開発したロボット「閃電」です。

21kmを50分26秒で完走し、男子の世界記録を約7分も上回る結果になりました。

出場した企業：

将来的には一般家庭に普及させたい。我々は消費者向けの企業なので、消費者のためのサービスを提供していく。

中国における人型ロボットの出荷台数は2025年、約1万4400台に上り、全世界の総出荷量の8割以上といわれています。

その姿は製造業の現場だけでなく、ポップコーンの販売所や高齢者施設など暮らしの中にも浸透しつつあります。

世界遺産「頤和園」では、ロボットが飲み物などを手渡してくれるサービスが展開され、文化と最先端技術が共存していました。

さらに、上海市のある家庭では半年前から人型ロボットを利用しているといいます。

遊びに来た子どもの相手をした後はおもちゃの片付けをして、テーブルに置かれた文房具もしっかりつかみ、ペンケースの中にしまっていきます。

また、器用な手先を使い、洗濯もこなします。

その後、指示を出すと自分で充電場所へ移動し、バッテリーのチャージを始めました。

利用している住民：

普段は2人の子どもの世話を同時にしているので、家事に手が回らない。家庭用ロボットにその負担を分担してもらい、子どもと過ごす時間を確保したいと考えた。

この人型ロボットはAIがデータを蓄積し、機能を向上させていくといいます。

ロボット会社「未来不遠」 楊明月さん：

当社の家庭用ロボットは上海の300世帯以上に導入され、累計稼働時間は3万時間を超えている。今年下半期に正式に販売を開始する予定。

中国政府は人型ロボットを新たな産業の柱に育てる方針を打ち出していて、日常生活への浸透がさらに進んでいきそうです。