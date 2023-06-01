NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均　　　49378.09（-69.34　-0.14%）
ナスダック　　　24342.73（-125.75　-0.52%）
CME日経平均先物　59095（大証終比：+195　+0.33%）

欧州株式GMT16:16
英FT100　 10609.08（-58.55　-0.55%）
独DAX　 24417.80（-284.44　-1.15%）
仏CAC40　 8331.05（-94.08　-1.12%）

米国債利回り
2年債　 　3.723（+0.014）
10年債　 　4.260（+0.012）
30年債　 　4.889（+0.005）
期待インフレ率　 　2.362（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.980（+0.020）
英　国　　4.834（+0.072）
カナダ　　3.451（+0.003）
豪　州　　4.937（-0.058）
日　本　　2.386（-0.026）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.86（+5.01　+5.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4818.70（-60.90　-1.25%）

ビットコイン（ドル）
75354.69（+689.51　+0.92%）
（円建・参考値）
1195万7282円（+109411　+0.92%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ