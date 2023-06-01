ＮＹ各市場 １時台 ダウ平均は６９ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間12:16）（日本時間01:16）
ダウ平均 49378.09（-69.34 -0.14%）
ナスダック 24342.73（-125.75 -0.52%）
CME日経平均先物 59095（大証終比：+195 +0.33%）
欧州株式GMT16:16
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.723（+0.014）
10年債 4.260（+0.012）
30年債 4.889（+0.005）
期待インフレ率 2.362（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.451（+0.003）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.86（+5.01 +5.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4818.70（-60.90 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
75354.69（+689.51 +0.92%）
（円建・参考値）
1195万7282円（+109411 +0.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49378.09（-69.34 -0.14%）
ナスダック 24342.73（-125.75 -0.52%）
CME日経平均先物 59095（大証終比：+195 +0.33%）
欧州株式GMT16:16
英FT100 10609.08（-58.55 -0.55%）
独DAX 24417.80（-284.44 -1.15%）
仏CAC40 8331.05（-94.08 -1.12%）
米国債利回り
2年債 3.723（+0.014）
10年債 4.260（+0.012）
30年債 4.889（+0.005）
期待インフレ率 2.362（-0.001）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.980（+0.020）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.451（+0.003）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.86（+5.01 +5.97%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4818.70（-60.90 -1.25%）
ビットコイン（ドル）
75354.69（+689.51 +0.92%）
（円建・参考値）
1195万7282円（+109411 +0.92%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ