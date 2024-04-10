◇インターリーグ ブルージェイズ10―4ダイヤモンドバックス（2026年4月19日 フェニックス）

ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が19日（日本時間20日）、敵地でのダイヤモンドバックス戦に「7番・三塁」で出場し、16試合ぶりの一発を放った。初回に球団タイ記録の先頭から7者連続安打となる左越え2点二塁打をマークすると、3回に左翼席へ3号ソロを運んだ。メジャー初の2試合連続マルチ安打を記録し、チームの4連敗脱出に貢献した。

岡本は地元トロントでは「BIG OAK（大きな樫の木）」と呼ばれ、どっしりとしたパワーヒッターとして期待される。その愛称にふさわしいスイングだった。

初回、6者連続安打で回ってきた無死満塁。直球を捉え、左越えの2点二塁打とした。先頭打者からの7連続長短打は球団タイ記録となり「流れに乗りたいと思っていたので、何とかつなげて良かった。（二塁ベースに立てて）うれしかった」と振り返った。

3回には低めのスライダーをすくい上げ左翼席へ。「真芯ではないですけど、しっかり捉えたので、ホームランになって良かった」。ベンチ前では主砲ゲレロが恒例の青い「ホームラン・ジャケット」を持って出迎えてくれた。ヘルメットを叩かれる祝福を受け、9試合ぶりの長打に安堵（あんど）の表情を見せた。

岡本は開幕5試合終了時点では打率3割も、その後に数字を落とし、・188まで低下。空振りや三振の多さから周囲の評価も揺れ始めていた。そんな中、デービッド・ポプキンス打撃コーチの「ベストのスイングができれば、どんな投手からでも打てるし、あらゆる方向に強い打球を飛ばせる」という言葉を胸に刻んできた。実際、打率とは裏腹に打球の質は向上していた。「開幕してからヒットは出ていたんですけど、自分としては、出ていない今のほうが、しっかりゲームの中で対応できている感覚があった」。二塁打は打球速度102・3マイル（約165キロ）、本塁打は103・3マイル（約166キロ）。まさに「樫の木」のような、どっしりとした構えから重く力強い打球を放った。

試合後、テレビリポーターが「これで連勝が止まり…」と言い間違えると、すかさず「連敗です！」。笑顔でツッコミを入れる姿も、岡本らしかった。（奥田秀樹通信員）