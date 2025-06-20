◇ナ・リーグ ドジャース6―9ロッキーズ（2026年4月19日 デンバー）

ドジャース・大谷は連続試合出塁を球団単独3位の51試合に伸ばし、1923年に記録されたベーブ・ルース（ヤンキース）の最長記録に並んだ。

3回1死一塁、ロレンゼンの浮いたチェンジアップを逃さず、右中間を破る適時二塁打。エンゼルス時代の同僚で仲も良かった元二刀流の右腕は試合前、「少し手加減してくれるといいんだけどね」と冗談めかしていたが、あっさり記録を継続させた。

9回にも左中間二塁打を放ち、2試合ぶりのマルチ安打。連続試合出塁はウィリー・キーラーを抜いて球団単独3位、そしてルースのキャリア最長に並んだ。大谷は21年11月に「比較していただけるだけでとても光栄。実際にやっているところを見たことがないけど、多くの方が知っている」とルースについて話していたが、また1つの記録で肩を並べた。メジャー記録のテッド・ウィリアムズ（レッドソックス）の「84」はまだ遠いが、球団記録のデューク・スナイダーの「58」は視界に入ってきた。（杉浦大介通信員）