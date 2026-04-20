【ワシントン＝池田慶太、イスラマバード＝溝田拓士】米国とイランの戦闘終結に向けた再協議について、イラン外務省報道官は２０日、記者会見で開催を否定した。

米国は仲介国パキスタンに代表団を派遣する一方、オマーン湾で１９日、イラン船籍の大型貨物船を拿捕（だほ）した。イランは態度を硬化させ、停戦期限を前に両国の駆け引きが激しさを増している。

トランプ米大統領は２０日の米ブルームバーグ通信のインタビューで、２週間の停戦合意を延長する可能性は「極めて低い」と述べた。停戦期限は「米東部時間２２日夜」（日本時間２３日）との認識を示した。

米代表団を率いるバンス副大統領が２０日にパキスタンに向けて出発し、２１日から交渉が始まると述べた。当初は代表団が２０日夜に現地に到着すると説明していた。トランプ氏はまた、イランが求める米軍の海上封鎖解除について「合意が成立するまで扉を開けるつもりはない」と話した。再協議で合意に至らなければ攻撃を再開するか問われると、「間違いなくそうする」と語った。

イラン外務省報道官は２０日の記者会見で「現時点で次の協議は予定されておらず、決定も行われていない」と述べた。ウラン濃縮の放棄を求める米国を「理不尽で非現実的な立場に固執している」と批判し、妥協の余地はないと強調した。

こうした中、米軍は１９日、イラン沿岸のバンダルアッバスに向けてアラビア海北部を航行中のイラン船籍の大型貨物船を拿捕した。米中央軍によると、貨物船は米軍が実施している海上封鎖の突破を試み、海上封鎖違反にあたると繰り返し警告したが６時間停止せず、米海軍の駆逐艦が艦載砲を数発発射した。その後、米海兵隊員が貨物船に乗り込んで管理下に置いた。米軍が１３日に封鎖措置を開始して以来、拿捕は初めてとみられる。貨物船は米政府の制裁対象だった。

イラン軍中央司令部は２０日、「まもなく報復する」との声明を発表した。後に「乗組員らの安全が確保された上で、必要な措置をとる」と修正したが、緊張が高まっている。