アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議を行うため、バンス副大統領がパキスタンに「向かっている」と話しました。しかし、関係者は「近く向かう予定」であり、まだ出発していないと否定しています。

トランプ大統領は20日、ニューヨーク・ポストの取材にイランとの戦闘終結に向けた2回目の対面協議を行うため、バンス副大統領がパキスタンのイスラマバードに「向かっている」と話しました。

記事によりますと、トランプ大統領は「我々は交渉を行う予定だ」と述べ、現地時間・20日夜にバンス氏らがパキスタンに到着すると説明したということです。

しかし、関係者は「アメリカの代表団は近くイスラマバードに向かう予定だ」と説明。バンス氏らはまだ出発していないとしていて、トランプ大統領の発言を否定しています。

協議にはバンス氏に加えて、ウィットコフ中東担当特使、トランプ大統領の娘婿のクシュナー氏が参加する予定です。

また、トランプ大統領は自身がイラン首脳と会談を行う可能性についても「彼らに会うことに何の問題もない」と前向きな姿勢を示したとニューヨーク・ポストは伝えています。