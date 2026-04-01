NY株式20日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均　　　49308.94（-138.49　-0.29%）
ナスダック　　　24243.60（-224.88　-0.93%）
CME日経平均先物　59005（大証終比：+105　+0.18%）

欧州株式20日GMT15:09
英FT100　 10597.96（-69.67　-0.65%）
独DAX　 24392.09（-310.15　-1.26%）
仏CAC40　 8321.80（-103.33　-1.23%）

米国債利回り
2年債　 　3.729（+0.021）
10年債　 　4.269（+0.021）
30年債　 　4.902（+0.018）
期待インフレ率　 　2.368（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出

各国10年債
ドイツ　　2.989（+0.029）
英　国　　4.834（+0.072）
カナダ　　3.458（+0.010）
豪　州　　4.937（-0.058）
日　本　　2.386（-0.026）

NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.87（+5.02　+5.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.50（-56.10　-1.15%）

ビットコイン（ドル）
74837.56（+172.38　+0.23%）
（円建・参考値）
1188万2708円（+27370　+0.23%）
※円はドル円相場からの計算値

※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ