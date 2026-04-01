ＮＹ各市場 ０時台 ダウ平均は１３８ドル安 ナスダックもマイナス圏での推移
NY株式20日（NY時間11:09）（日本時間00:09）
ダウ平均 49308.94（-138.49 -0.29%）
ナスダック 24243.60（-224.88 -0.93%）
CME日経平均先物 59005（大証終比：+105 +0.18%）
欧州株式20日GMT15:09
英FT100 10597.96（-69.67 -0.65%）
独DAX 24392.09（-310.15 -1.26%）
仏CAC40 8321.80（-103.33 -1.23%）
米国債利回り
2年債 3.729（+0.021）
10年債 4.269（+0.021）
30年債 4.902（+0.018）
期待インフレ率 2.368（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.989（+0.029）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.458（+0.010）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.87（+5.02 +5.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.50（-56.10 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
74837.56（+172.38 +0.23%）
（円建・参考値）
1188万2708円（+27370 +0.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ
ダウ平均 49308.94（-138.49 -0.29%）
ナスダック 24243.60（-224.88 -0.93%）
CME日経平均先物 59005（大証終比：+105 +0.18%）
欧州株式20日GMT15:09
英FT100 10597.96（-69.67 -0.65%）
独DAX 24392.09（-310.15 -1.26%）
仏CAC40 8321.80（-103.33 -1.23%）
米国債利回り
2年債 3.729（+0.021）
10年債 4.269（+0.021）
30年債 4.902（+0.018）
期待インフレ率 2.368（+0.005）
※期待インフレ率は10年債で算出
各国10年債
ドイツ 2.989（+0.029）
英 国 4.834（+0.072）
カナダ 3.458（+0.010）
豪 州 4.937（-0.058）
日 本 2.386（-0.026）
NY原油先物5 月限（WTI）
1バレル＝88.87（+5.02 +5.99%）
NY金先物6 月限（COMEX)
1オンス＝4823.50（-56.10 -1.15%）
ビットコイン（ドル）
74837.56（+172.38 +0.23%）
（円建・参考値）
1188万2708円（+27370 +0.23%）
※円はドル円相場からの計算値
※CME日経平均先物、金先物は10分遅れ