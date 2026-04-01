三陸沖を震源とする最大震度5強の地震で、20日夜、青森県や岩手県から県営名古屋空港に到着した搭乗客が当時の様子を語りました。



気象庁によりますと、20日午後4時52分ごろ、三陸沖で発生したM7.7の地震で、青森県で最大震度5強を観測しました。北海道・青森・岩手などに発表されていた津波注意報は全て解除されました。



20日夜、青森空港と岩手県の花巻空港からの便が、県営名古屋空港に到着し、搭乗客が当時の様子を語りました。





花巻空港から来た女性：「すごい揺れがあって、すぐに外へ出て下さいと言われたので、みんな外で待機していました」青森空港から来た女性：「結構揺れて、上の電気とかもゆらゆら揺れている感じで。ちょっと怖かったです」東海道新幹線では、地震発生直後から地震防災システムが作動し、東京駅と静岡駅の間で運転を見合わせましたが、およそ10分後に運転を再開しました。乗客：「停電したから、ちょっと車内が暑くなった。15分ぐらい静岡で停止した」気象庁と内閣府は、20日午後7時半ごろから合同で記者会見を開き、この地震を受け、別の大規模な地震の発生の可能性が普段より高まっているとする「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。北海道から千葉県までの182の市町村を対象に、政府は今後1週間程度、地震や津波に備えて、非常用の食料を手元に置くなどの防災対応を取るよう求めています。