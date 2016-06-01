【Amazon：DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ セール】 開催期間：4月21日0時～5月4日23時59分

DJI アクションカメラ Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ + スマートジンバル Osmo Mobile SE

Amazonにて、DJIのアクションカメラ「Osmo Action 4 エッセンシャルコンボ」とスマートジンバル「Osmo Mobile SE」などのセット商品がセール価格で販売されている。期間は5月4日23時59分まで。

「Osmo Action 4」は、1/1.3インチセンサーを搭載し、4K/120fps撮影に対応したアクションカメラ。エッセンシャルコンボには、Osmo 止めねじ×1、Osmo Action 滑り止めパッド×1、Osmo Action レンズフード×1、PD規格対応ケーブル（Type-C - Type-C）×1、Osmo Action 保護フレーム（水平&垂直取り付け）×1、Osmo Action エクストリーム バッテリー×1、Osmo Action クイックリリース式アダプターマウント×1がセットになっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

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