三陸沖で発生した最大震度5強の地震を受け、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表されました。被害を受けた北海道では喜入さんが取材しています。

現在、北海道の新千歳空港にいます。午後11時30分に国内線、20日最後の便が着陸しました。一度点検などが滑走路行われましたが、1日を通して通常運行だったということです。大きな混乱はありませんでした。

近くの苫小牧市では20日午後8時46分に30センチの津波が観測されました。大きな横揺れを感じたという方も地元の方にいらっしゃいましたが、先ほど注意報は解除されたということです。

そして、今発表されているのは後発地震注意情報です。ただこれに関しては空港で取材すると皆さん落ち着いて対応しているように感じました。というのも、去年12月にも同様の注意情報発表されていて、そのときから家に水は常備しておく、あるいは子どもたちを預かる施設などでは、そこだけで生活が完結できるように備品を備えているという方も多くいらっしゃいました。

まだ備えがまだという方も、できる範囲できょう進めてお休みになってください。