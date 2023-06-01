献立や旅行計画をAIが提案・作成　LINEヤフーが新サービス「Agent i」発表

LINEやYahoo!のサイトから料理の作り方や日程調整の相談をするとAI（人工知能）が解決してくれます。

LINEヤフーが20日に発表したのは、AIが状況や利用者の希望に応じて自ら判断し、様々な提案をしてくれるAIエージェントの新サービス「Agent i」です。

みんなで集まる日程を決める時にスマホに入力されているカレンダーの予定をAIが自動で読み取り、人間が作業することなく全員の都合のいい日程を探してくれます。

さらに、冷蔵庫の写真をAIに読み取らせると献立を提案してくれたり、行きたい場所を入力すると旅行の計画を作ってくれるなど日常で使える7種類のサービスを開始しました。なく8

LINEヤフー・赤間隼太さん：

弊社は100を超えるサービスと100万を超える企業・店舗などとのつながりが強み。それらを生かしていろんな領域、飲食だったり宿泊だったりレシピだったり、たくさんの領域で横断的に使えるエージェントにしていきたい。

LINEヤフーは飲食店向けの法人ビジネスでも「AIエージェント」を活用する予定で、将来的には個人・法人向けに20種類以上のサービスを提供してグループの経済圏を強化する狙いです。