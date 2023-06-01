日経225先物：21日0時＝100円高、5万9000円
21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円高の5万9000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては175.11円高。出来高は5091枚となっている。
TOPIX先物期近は3788.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59000 +100 5091
日経225mini 59005 +105 103312
TOPIX先物 3788.5 +3 9660
JPX日経400先物 34340 +20 356
グロース指数先物 784 +1 552
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3788.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59000 +100 5091
日経225mini 59005 +105 103312
TOPIX先物 3788.5 +3 9660
JPX日経400先物 34340 +20 356
グロース指数先物 784 +1 552
東証REIT指数先物 売買不成立
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