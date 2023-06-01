　21日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比100円高の5万9000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては175.11円高。出来高は5091枚となっている。

　TOPIX先物期近は3788.5ポイントと前日比3ポイント高、TOPIXの現物終値比は11.48ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59000　　　　　+100　　　　5091
日経225mini 　　　　　　 59005　　　　　+105　　　103312
TOPIX先物 　　　　　　　3788.5　　　　　　+3　　　　9660
JPX日経400先物　　　　　 34340　　　　　 +20　　　　 356
グロース指数先物　　　　　 784　　　　　　+1　　　　 552
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース