20日夕方、青森県で最大震度5強の地震が起き、広い範囲に津波警報と津波注意報が出されました。気象庁は20日夜、「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表し、この先1週間、大規模な地震の発生に備えるよう呼びかけています。新青森駅から、いまの情報をお伝えします。

新青森駅では、2時間ほど前に新幹線の運転を再開しました。駅の建物自体は地震の影響を受けた影響はなく電気もついています。

ただ、多くの新幹線は運休となってしまっていて、多くの人に影響が出ています。このあと新幹線の運行の予定はないのですが、駅のベンチにすわって過ごす方の姿もあります。駅の2階にある改札や待合室のいすも埋まっていて、地面に紙をしいてすわっている人の姿もありました。

この時期は桜祭りも行われているということで、平日ですが観光客や外国の方も多くきていました。みなさん突然の地震で帰れなくなり不安そうでした。

――20日夜、帰れなくなってしまった方はどう過ごすのでしょうか？

駅の職員の方に話を伺うと、21日まで駅の待合室などをあけて対応するということです。

駅内にいた人に話を伺うと、旅行で青森県にきていて、20日に都内に帰ろうとしていたんですが、乗れる新幹線がなく、駅の近くのホテルに空きがあるか聞いたが満室ということで、駅で過ごすしかないと話していました。

また、充電をする場所がないため、朝まで充電が持つか心配と話していました。