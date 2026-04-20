ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】北海道〜福島県に発表の「津波注意報」をすべて解除 気象庁 【速報】北海道〜福島県に発表の「津波注意報」をすべて解除 気象庁 【速報】北海道〜福島県に発表の「津波注意報」をすべて解除 気象庁 2026年4月20日 23時47分 TBS NEWS DIG リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 気象庁は、青森県で最大震度5強を観測した地震を受けて、北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県に発表していた津波注意報について、すべて解除しました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 満員電車で5cm近づくだけでも盗まれる？クレカ不正被害額が過去最多 手元にあっても盗まれる手口と対策【Nスタ解説】 歯ブラシには細菌がいっぱい！使い方次第では“便器ブラシ”状態に… 細菌の増殖やインフル感染リスクも高めるNG行為とは 「老後2000万円問題」が「1238万円」になったワケ “ゆとりある老後”には1億円超、40年後は8600万円不足？【Nスタ解説】 関連情報（BiZ PAGE＋） 墓, 埼玉, ネジ, 神奈川, 大船, マンション, 思いやり, 仏壇, 工場, 鎌倉