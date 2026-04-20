後藤真希、ファンクに挑戦 浜野謙太と異色コラボで『銀河の一票』主題歌
きょう20日から放送開始となったカンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『銀河の一票』（毎週月曜 後10：00）の主題歌に、浜野謙太と後藤真希によるコラボレーション楽曲「おーへい」が決定。5月12日に配信リリースされる。
【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオ
ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり、俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太。そして、今年に入りNight Tempoとのフィーチャリング曲や、ZORNとのコラボ楽曲「地元LOVE」での『ミュージックステーション』出演など、怒涛のコラボレーションラッシュで快進撃を続ける後藤真希。異色の2人によるコラボレーションとなる。
同曲はドラマの音楽を担当する作曲家・坂東祐大が手がけたメインテーマをベースに、浜野が作詞を担当。平成のJ-POPを彷彿（ほうふつ）とさせる、明るさと元気の良さを前面に押し出したファンクチューンに仕上がっている。
また、ドラマ主演の黒木華、そして野呂佳代というキャスト2名がコーラスで参加した豪華な上がりとなっている。
■浜野謙太 コメント
悔しい。
ほど本当あっという間に書けたんです。
台本読んでドキドキワクワクして、大好きな坂東さん作曲のイカしたブツ（音源）を受け取ったらすぐにです。
自身の曲は本当にかかるのに。
学生の頃にブラックミュージックに魅了され、その歴史や込められた想いを知っていくことでさらに熱く抱くようになっていった自分のパワーの源みたいなものにここに来て触れられた気がしちゃいました。
こんなすごい機会をくれた銀河の一票のみんなに超感謝です。
■後藤真希 コメント
初ファンクだったので期待とソワソワする気持ちでレコーディングしました。
ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！
とても楽しくレコーディングに挑めました。
カッコよくて、耳に残る一曲に仕上がったと思っています！
毎回聴けるのが楽しみで、とても嬉しい気持ちです。
【動画】すごいコラボ…！ZORN「地元LOVE feat. 後藤真希」ミュージックビデオ
ファンクバンド・在日ファンクのフロントマンであり、俳優としても唯一無二の存在感を放つ浜野謙太。そして、今年に入りNight Tempoとのフィーチャリング曲や、ZORNとのコラボ楽曲「地元LOVE」での『ミュージックステーション』出演など、怒涛のコラボレーションラッシュで快進撃を続ける後藤真希。異色の2人によるコラボレーションとなる。
また、ドラマ主演の黒木華、そして野呂佳代というキャスト2名がコーラスで参加した豪華な上がりとなっている。
■浜野謙太 コメント
悔しい。
ほど本当あっという間に書けたんです。
台本読んでドキドキワクワクして、大好きな坂東さん作曲のイカしたブツ（音源）を受け取ったらすぐにです。
自身の曲は本当にかかるのに。
学生の頃にブラックミュージックに魅了され、その歴史や込められた想いを知っていくことでさらに熱く抱くようになっていった自分のパワーの源みたいなものにここに来て触れられた気がしちゃいました。
こんなすごい機会をくれた銀河の一票のみんなに超感謝です。
■後藤真希 コメント
初ファンクだったので期待とソワソワする気持ちでレコーディングしました。
ハマケンさんの歌う姿が頼もしくみえて心強かったです！
とても楽しくレコーディングに挑めました。
カッコよくて、耳に残る一曲に仕上がったと思っています！
毎回聴けるのが楽しみで、とても嬉しい気持ちです。