2026年4月17日、実写映画化が発表されていた大人気サッカー漫画「ブルーロック」の凪誠士郎（なぎせいしろう）役を日本を中心に活動する9人組グローバルボーイズグループ・&TEAMのKが演じることが明らかになり、中国のネットユーザーから反響が寄せられている。

「ブルーロック」は、金城宗幸氏（原作）、ノ村優介氏（作画）による漫画作品。日本フットボール連合の「青い監獄（ブルーロック）プロジェクト」の強化指定選手に選ばれた潔世一（いさぎよいち）が、世界一のストライカーを目指し奮闘する様が描かれ、累計発行部数5000万部を突破している。22年のテレビアニメ化を皮切りに、24年には劇場版アニメも公開された。実写映画化は、昨年9月28日に京王アリーナTOKYOで行われたイベント「ブルーロック エゴイストフェスタ 2025」にてサプライズ発表され、大きな反響を呼んだ。

凪は、原作内でも高い人気を誇るキャラクターで、彼を中心に描いたスピンオフから「劇場版ブルーロック -EPISODE 凪-」も制作された。潔らチームZの前に立ちはだかるチームVの一員であり、競技経験半年ながら卓越した才能を持つフォワードとして描かれている。もともとはスポーツ全般に関心が薄かったが、同級生の御影玲王（みかげれお）に才能を見出され、サッカーの道へ進むことになった。私生活では極度の面倒くさがりとして知られる。

凪を演じるKは元陸上競技選手で、「東京2025 世界陸上」の応援サポーターも務めているほか、サッカー経験も持つ。公開されたキャラクタービジュアルと映像では、アニメ版を思わせる白髪姿が再現され、大きな注目を集めた。映像には華麗なプレーシーンも盛り込まれ、最後は凪のクローズアップで締めくくられている。

これが、中国のSNS・小紅書（RED）でも紹介され、ネットユーザーからは「めっちゃかっこいい」「プレーシーンがやばすぎる。どれだけ練習したんだろう」との好評や「凪のキャスティングいいじゃん。この人ってアイドルなの？」「&TEAMって今はドラマや映画に出られるメンバーもいるんだ、良いね」などと、キャスティングに関するコメントが寄せられた。

また、「凪の再現度が高くて良かった」「完全に普段のKのヘアメイクそのままじゃん」「Kのビジュアルが本人そのまますぎて、昔から知ってる人が演技してるの見てる感じになる」「今のところ凪の身長感とかビジュアルはかなり再現されてる。この写真を見るとちゃんと背高く見える」などと、ビジュアルや再現度に言及したコメントも多く寄せられた。（翻訳・編集/岩田）