２０日夕に発生した三陸沖を震源とする地震は、青森県階上（はしかみ）町で震度５強を観測するなど北海道や東北で大きな揺れに見舞われた。

沿岸部では津波警報や注意報を受けて多くの住民が避難所に身を寄せた。気象庁から昨年１２月以来の「北海道・三陸沖後発地震注意情報」が発表され、住民らに不安が広がった。

階上町役場では激しい揺れで机の上の本が床に落ちるなどした。地震や津波に関する速報メールの通知音がたびたび鳴り響く中、職員が被害状況の情報収集に追われた。

青森県八戸市小中野の会社員女性（３１）は、長女（１）や生後１か月の次女らと近くの公民館に避難した。「緊急地震速報が鳴った瞬間に次女を抱きかかえ、物が落ちない場所に移動した。避難生活が長引かなければいいが、昨年１２月の地震よりも不安が大きい」と声を震わせた。

岩手県内では、大船渡市の高台にある加茂神社に午後６時時点で、下校中の中高生ら約５０人が避難。大船渡湾の様子を心配そうに眺めたり、家族と電話で安否を確認したりしていた。

県立大船渡東高２年の女子生徒（１６）は地震発生時、ＪＲ大船渡線ＢＲＴ（バス高速輸送システム）の車内にいた。津波警報を受け、「とにかく高台に」と乗り合わせた他の生徒らと徒歩で加茂神社を目指した。「この辺りの地形に詳しくないので焦った」と語った。

東日本大震災を教訓に避難した住民も。宮城県石巻市内で高台の日和山に逃げた会社員女性（２６）は「津波注意報でも油断せずに避難する」と家族と約束していたという。福島県いわき市で高台の公園に向かった男性（８１）は「震災の経験もあり、津波となったら避難すると頭に入っている」と話した。

交通機関も各地で乱れた。ＪＲ東日本の東北新幹線や在来線などが運転を見合わせた。盛岡駅では午後５時半過ぎ、ツアー客約４０人を新幹線で首都圏に送る予定だった旅行会社の添乗員男性（７３）が「何時まで待てば良いのか。再開しなければ、お客さんのホテルを手配しないと」と困っていた。

北海道・三陸沖後発地震注意情報を受けて、対象地域の住民や自治体の職員らは警戒を強めている。

岩手県釜石市で理髪店を営む男性（７８）は「すぐに高台に避難できるよう、必要な持ち物の確認などをして備えたい」と気を引き締めた。

北海道広尾町は避難所を一時開設した町コミュニティセンターなどに当面、毛布や水、段ボールベッドなどを備えておくという。

沿岸部１４市町村が対象となった千葉県は県防災対策課が情報収集にあたった。中沢文男災害情報室長は「いつ再び地震が起きるかわからない。県内で津波警報や注意報が発表される可能性もあるので備えを万全にしたい」と述べた。