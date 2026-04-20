「ダチョウ倶楽部」肥後克広（63）が20日放送のBSフジ「小峠英二の試乗最高！〜夢の一台 次の一台〜」（月曜 後10・00）に出演。人生で初めて所有した愛車のまさかの末路を語った。

肥後は28歳の時に最初の愛車、ビュイックのパークアベニューを購入。これは、所ジョージの番組に出演した時に、前席がベンチシートになっており、「ダチョウ倶楽部」の3人並んで座ってテレビ局入りしたら面白いのでは？という所の勧めで購入を決めたという。

だが購入して3年ほどたった時「最終的には、テレビ番組で今では考えられないんだけど、ロケから帰ってきたら俺の車がないってなって。その車が改造されてて、オープンカーにして色塗って唐獅子模様にして。最終的に炎の中に突っ込んで爆破される」と明かした。

その番組はTBS系バラエティ「王道バラエティ つかみはOK!」で、1993年10月の第1回放送だった。それを聞いた小峠は「マジかよ、凄いな」と絶句した。

ロケは終わったが、車の代金について肥後は「70〜80万円かな。分からないけど、ギャラに振り込みますってなったの」と言われたという。だが、当時「ダチョウ倶楽部は、誰が何をしようがギャラを3人で三等分にしていた」と説明。肥後は「俺、損してない？」と言ったものの上島竜兵さんと寺門ジモンが「ギャラは三等分って決まっているからって2人が言い出して」結局は三等分したと言い「ひどい話だよ」と苦笑していた。