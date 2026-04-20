Juice=Juiceの元メンバーで、現在はソロアーティストとして活躍する稲場愛香さん（28）が、19日から自身初となる単独ツアー『稲場愛香 Live Tour 2026 −EDEN−』を開催。ハロプロ研修生から現在までの歴史を凝縮したメドレーを披露しました。

稲場さんは2013年にハロー！プロジェクトの研修生に加入。結成メンバーとしてアイドルグループ『カントリー・ガールズ』でグループデビューを果たし、2018年にはアイドルグループ『Juice=Juice』に途中加入。グループではサブリーダーを務めるなど活躍し、2022年にハロー！プロジェクトを卒業。その後、2024年にソロアーティストとして活動を開始していました。

そんな稲場さんにとって初となる単独ツアーが4月19日から東京でスタート。ステージでは、ソロデビューシングル『圧倒的LØVE』や、1stアルバム収録楽曲『ユートピアン』などを披露しました。

さらに、これまでに所属したグループの楽曲をつないだメドレーでは、稲場さんのステージでの歴史を披露曲に凝縮。パフォーマンス中には「どの時代の私も見つけてくれて、応援してくれて、ありがとうございます！」とハロプロ研修生時代から現在までの約13年に及ぶ感謝を届けました。

ライブのMCでは「信じられないぐらい緊張しちゃって、昨日の夜とかヤバかったの」と心情を吐露する場面や、ライブ終盤には「みんなの声を聞くと全然ちがうパワーがみなぎってきて、本当に“みんなの力ってすごいな”って改めて感じる公演になりました」とファンへ感謝を伝えました。

公演終了後のインタビューでは「今の集大成を見せたいという強い思いがありました」と今回の単独ツアーへの思いを明かし、自身の歴史を振り返るメドレーについて「昔から応援してくださってる皆さんが喜んでくれる曲もあったらいいなと思い、作っていただいたんです」と稲場さんが考案したというセットリストのこだわりをアピールしました。

そして「目の前のことを1つ1つ丁寧にやっていった上でその先があると感じるので、まず、今回のツアーを最後まで全力で頑張って成功させるのが一番の目標です」とツアーへの意気込みを語りました。