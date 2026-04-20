１９日放送の日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜・午後１０時）に夏木マリが登場。意外な一面が明かされた。

夏木をよく知るウィッグメーカーの柳瀬高光氏がＶＴＲで登場し「やっぱり強い女性、そういうイメージがあると思うんですけど僕からしたら全然違う」と話し始めた。「マリさんの車がイギリスのお車で色がすごくかわいいって言ってたから『どんな車なんですか？めっちゃみたいです』って聞いたら『じゃあ今度お写真送ってね』っていうんですよ。『違います、マリさんが送ってくるんです』って。結構天然なすごく可愛らしいところがあって」と明かした。

さらに「マリさん１回ツボに入ると笑いが止まらなくなる。それでもお話続けてくれようとするから、何言ってるかこっちはわかんない。めちゃめちゃ面白い。夏木マリ、めちゃめちゃ面白いです」と話した。

ＶＴＲを見た夏木は自身の天然ぶりについて「ほとんどボケてます」とスタジオの笑いを誘った。「スマホだと思ってリモコンを持ってエレベーターに乗っちゃってそれで気がつくとか」とおちゃめなエピソードも語ると、スタジオからは「うそでしょ！？」「古典的なミス！」「えぇ」などの声があがった。