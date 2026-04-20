ドル円のピボットは１５８．８６円付近＝ＮＹ為替
ドル円のピボットは１５８．８６円付近＝ＮＹ為替
ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値158.93 高値159.20 安値158.46
160.01 ハイブレイク
159.60 抵抗2
159.27 抵抗1
158.86 ピボット
158.53 支持1
158.12 支持2
157.79 ローブレイク
ユーロ円
現値186.95 高値187.09 安値186.26
188.10 ハイブレイク
187.60 抵抗2
187.27 抵抗1
186.77 ピボット
186.44 支持1
185.94 支持2
185.61 ローブレイク
ポンド円
現値214.70 高値214.87 安値214.07
215.82 ハイブレイク
215.35 抵抗2
215.02 抵抗1
214.55 ピボット
214.22 支持1
213.75 支持2
213.42 ローブレイク
ピボット分析 東京時間（21:40現在）
ドル円
現値158.93 高値159.20 安値158.46
160.01 ハイブレイク
159.60 抵抗2
159.27 抵抗1
158.86 ピボット
158.53 支持1
158.12 支持2
157.79 ローブレイク
ユーロ円
現値186.95 高値187.09 安値186.26
188.10 ハイブレイク
187.60 抵抗2
187.27 抵抗1
186.77 ピボット
186.44 支持1
185.94 支持2
185.61 ローブレイク
ポンド円
現値214.70 高値214.87 安値214.07
215.82 ハイブレイク
215.35 抵抗2
215.02 抵抗1
214.55 ピボット
214.22 支持1
213.75 支持2
213.42 ローブレイク