M!LK、三陸沖の地震・津波警報受け楽曲解禁を後日へ延期 ME:Iのイベント延期、テレビ特番体制などエンタメにも影響
5人組ダンスボーカルグループ・M!LKは20日、公式Xで午後4時53分ごろ、三陸沖を震源とする地震が発生し、津波警報が発令されたことを受けて、予定していた発表を後日にすると伝えた。
【Xより】「皆さまの安全が最優先」楽曲解禁を後日へ延期すると発表したM!LK
青森で最大震度5強を観測。さらに、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発令された。
公式Xでは、「本日予定しておりました、プロジェクト第1弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」と報告。「皆さまの安全が最優先となりますため、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
また、ME:Iも地震を受けて、予定していたMOMONA, SUZUによるリスニングパーティーを延期すると発表。このほかにもチケットぴあが「地震の影響による公演開催に関するお知らせ」と題し、「公演にご来場されるお客様は、事前に各交通機関の運行状況をご確認いただきますようお願い申し上げます」と案内した。
テレビ番組でも、民放各局が地震直後から夕方の報道番組でこの速報を報じ、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。TBSは『Nスタ』の放送を継続。『CDTVライブ！ライブ！』は30分遅れて午後7時30分から、内容を変更して放送した。
【Xより】「皆さまの安全が最優先」楽曲解禁を後日へ延期すると発表したM!LK
青森で最大震度5強を観測。さらに、北海道太平洋沿岸中部、青森県太平洋沿岸、岩手県に津波警報が発令された。
公式Xでは、「本日予定しておりました、プロジェクト第1弾楽曲の詳細解禁につきまして、津波警報の発令を受け、発表を後日へ延期させていただきます」と報告。「皆さまの安全が最優先となりますため、ご理解賜りますようお願い申し上げます」と伝えた。
テレビ番組でも、民放各局が地震直後から夕方の報道番組でこの速報を報じ、沿岸部の住民に対して避難を呼びかけた。TBSは『Nスタ』の放送を継続。『CDTVライブ！ライブ！』は30分遅れて午後7時30分から、内容を変更して放送した。