５人組ガールズグループ「ＩＬＬＩＴ」のＭＯＫＡが体調不良により、当面の間活動を休止し治療に専念することが、所属事務所より発表された。

公式サイトでは「ＩＬＬＩＴのメンバーＭＯＫＡのスケジュールについてご案内いたします」と書き出され、「ＭＯＫＡは最近、体調不良により医療機関で診察を受け、医師より継続的な治療および十分な休養が必要との診断を受けました。本人は活動への強い意志を持っておりますが、当社はアーティストの回復を最優先とし、当面は治療に専念する必要があると判断いたしました。これに伴い、当面予定されているＩＬＬＩＴのスケジュールには、ＭＯＫＡがやむを得ず不参加となることをお知らせいたします」と発表された。そして「活動再開の時期については、回復状況を慎重に確認したうえで改めてご案内いたします」と今後について言及された。

最後には「ＭＯＫＡが健康な姿で再びファンの皆様の前に立てるよう、全力でサポートしてまいります。ＧＬＬＩＴ（公式ファンクラブ名）の皆様も、温かい応援と励ましをお送りいただけますようお願いいたします」と締めくくられた。