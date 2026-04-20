気象庁は、20日午後10時06分に津波観測に関する情報を発表しました。

津波による潮位変化が観測されてから最大波が観測されるまでに数時間以上かかることがあります。場所によっては、観測した津波の高さよりさらに大きな津波が到達しているおそれがあります。今後、津波の高さは更に高くなることも考えられます。

20日午後10時5分までに観測された津波の観測時刻と最大高さは次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部＜津波注意報：1m＞

・根室市花咲

第1波：20日午後5時51分 押し波

観測最大：20日午後8時5分 0.1m

・浜中町霧多布港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後6時59分 0.2m

■北海道太平洋沿岸中部＜津波注意報：1m＞

・浦河

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後6時31分 0.4m

・十勝港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後7時21分 0.3m

・えりも町庶野

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後9時38分 0.3m【更新】

■北海道太平洋沿岸西部＜津波注意報：1m＞

・苫小牧東港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後8時46分 0.3m

・白老港

第1波：第１波識別不能

観測最大：20日午後7時15分 0.3m

・渡島森港

第1波：20日午後6時16分 押し波

観測最大：20日午後9時1分 0.2m

■青森県太平洋沿岸＜津波注意報：1m＞

・むつ市関根浜

第1波：20日午後5時49分 押し波

観測最大：20日午後6時12分 0.2m

・むつ小川原港

第1波：20日午後5時33分 押し波

観測最大：20日午後8時46分 0.2m

・八戸港

第1波：20日午後5時37分 押し波

観測最大：20日午後6時39分 0.4m

■岩手県＜津波注意報：1m＞

・宮古

第1波：20日午後5時10分 押し波

観測最大：20日午後5時22分 0.4m

・大船渡

第1波：20日午後5時21分 押し波

観測最大：20日午後5時28分 0.2m

・釜石

第1波：20日午後5時19分 押し波

観測最大：20日午後6時41分 0.2m

・久慈港

第1波：20日午後5時26分 押し波

観測最大：20日午後5時34分 0.8m

■宮城県＜津波注意報：1m＞

・石巻市鮎川

第1波：20日午後5時38分 押し波

観測最大：20日午後7時34分 0.3m

・仙台港

第1波：20日午後6時16分 押し波

観測最大：20日午後6時45分 0.3m

■福島県＜津波注意報：1m＞

・いわき市小名浜

第1波：20日午後6時9分 押し波

観測最大：20日午後8時23分 0.1m

・相馬

第1波：20日午後6時12分 押し波

観測最大：20日午後9時10分 0.3m



津波予報区に対応する沿岸の市町村は次の通りです。

■北海道太平洋沿岸東部

根室：羅臼町、標津町、別海町、根室市、色丹村、泊村、留夜別村、留別村、紗那村、蘂取村

釧路：浜中町、厚岸町、釧路町、釧路市、白糠町

■北海道太平洋沿岸中部

十勝：浦幌町、豊頃町、大樹町、広尾町

日高：えりも町、様似町、浦河町、新ひだか町、新冠町、日高町

■北海道太平洋沿岸西部

胆振：むかわ町、厚真町、苫小牧市、白老町、登別市、室蘭市、伊達市、洞爺湖町、豊浦町

渡島：長万部町、八雲町（太平洋側に限る。）、森町、鹿部町、函館市、北斗市、木古内町、知内町、福島町、松前町（白神岬南端以東に限る。）

■青森県太平洋沿岸

青森県：大間町（大間崎北端以東に限る。）、風間浦村、むつ市（陸奥湾沿岸を除く。）、東通村、六ヶ所村、三沢市、おいらせ町、八戸市、階上町

■岩手県

岩手県：洋野町、久慈市、野田村、普代村、田野畑村、岩泉町、宮古市、山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市

■宮城県

宮城県：気仙沼市、南三陸町、女川町、石巻市、東松島市、松島町、利府町、塩竈市、七ヶ浜町、多賀城市、仙台市、名取市、岩沼市、亘理町、山元町

■福島県

福島県：新地町、相馬市、南相馬市、浪江町、双葉町、大熊町、富岡町、楢葉町、広野町、いわき市

