すしチェーン店『すしざんまい』を運営する『喜代村』が“セリで競り落とされた最も高額なマグロ”でギネス世界記録に認定されました。その認定証の授与が20日に東京・築地の本店で行われ、木村清社長（74）が喜びのコメントを発表しました。

認定されたのは2026年1月5日に豊洲市場で落札された青森・大間産の243キロの本マグロ。落札価格は5億1030万円です。落札された本マグロは『すしざんまい』の本店にて解体ショーが行われ、盛り上がりをみせました。

■木村社長「一番いいマグロはとります」

今回のギネス世界記録認定に木村社長は「喜びというか大変だったなと。5億も...高いのを買っちゃった。大変なので一生懸命いま働いています」と笑顔を見せ、「相手がいることですから、相手も立派に5億まで競ってきたので5億1000万円で買わせてもらいました」と話しました。

また、次もギネス世界記録を目指すかと聞かれると「たまたま（ギネス世界記録に）なっちゃっただけなので、あまりギネスを目指すのではなくて」とコメントしつつ、「“一番いいマグロ“はとります」と意気込みを語りました。