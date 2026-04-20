俳優中村倫也（39）が20日、都内で、主演映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、5月15日公開）完成披露試写会に出席した。

直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。中村は、豊富なクイズ知識と論理的思考を併せ持つ“クイズ界の絶対王者”として、クイズ番組“Q−1グランプリ”の優勝候補と目されていた主人公・三島玲央を演じた。

中村はクイズプレーヤーの役どころに「競技クイズの速さは魔法かと思っていたんですけど、今回演じるにあたり、動画を見たり、伊沢（拓司）さんの著書を読んだり。戦略、積み重ね、個性もろもろで超人は出来上がっているんだと。解像度が上がりました。回答台の前で細かいことやってるので何度も見て下さい」と語った。

この日は作品にちなんだクイズに挑戦した。クイズ番組の総合演出を務め、番組を盛り上げるためには手段を選ばない“テレビ界が生んだ怪物”坂田泰彦を演じた、ムロツヨシもVTRで出題。ムロとの共演に「23、24歳、下北沢の駅前劇場で一緒に舞台をやっていた頃からの付き合いなので、こんな素敵な作品でご一緒できてうれしいです」とした。

中村は「撮影は昨年、俳優になって20周年の歳でした。俳優20年の一つの集大成になればという思いで個人的には撮影していました。頼りがいのある仲間たちが集まりました。ぜひ楽しんでいただけたら」と笑顔を見せ、会場からは拍手が沸き起こった。

神木隆之介、ユースケ・サンタマリア、堀田真由、水沢林太郎、福澤重文、吉住、白宮みずほも登壇した。