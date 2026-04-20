電子コミックサービス「LINEマンガ」にて、Coke ONドリンクチケットまたは時短アイテムが当たる「コカ・コーラガチャ」が4月20日より開催されている。

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本キャンペーンは、「LINEマンガ」アプリ内のガチャセンターにて、ガチャチケット1枚で参加できるもの。1等はCoke ON対象自販機で使えるCoke ONドリンクチケット（コカ・コーラ社製品1本）で、23,000本以上が用意されている。2等以降は「LINEマンガ」の毎日無料チャージ時間を短縮できる時短アイテムが、2等：23個、3等：15個、4等：5個が当たる。1等の景品がなくなり次第終了。1等のドリンクチケットのコードは4月末にアプリ内「マイメニュー」の「あなたへのお知らせ」より配布され、有効期限は7月末までとなる。

なお、4月中は「LINEマンガ」のLINE公式アカウントの友だち限定で、毎日ガチャチケットを入手できる。参加にはLINEログインが必要となる。

（文=リアルサウンド ブック編集部）