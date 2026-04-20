日経225先物：20日22時＝90円高、5万8990円
20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円高の5万8990円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては165.11円高。出来高は2833枚となっている。
TOPIX先物期近は3786.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58990 +90 2833
日経225mini 58990 +90 58663
TOPIX先物 3786.5 +1 5889
JPX日経400先物 34320 +0 236
グロース指数先物 785 +2 417
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3786.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.48ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 58990 +90 2833
日経225mini 58990 +90 58663
TOPIX先物 3786.5 +1 5889
JPX日経400先物 34320 +0 236
グロース指数先物 785 +2 417
東証REIT指数先物 売買不成立
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