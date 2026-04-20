　20日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比90円高の5万8990円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万8824.89円に対しては165.11円高。出来高は2833枚となっている。

　TOPIX先物期近は3786.5ポイントと前日比1ポイント高、TOPIXの現物終値比は9.48ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 58990　　　　　 +90　　　　2833
日経225mini 　　　　　　 58990　　　　　 +90　　　 58663
TOPIX先物 　　　　　　　3786.5　　　　　　+1　　　　5889
JPX日経400先物　　　　　 34320　　　　　　+0　　　　 236
グロース指数先物　　　　　 785　　　　　　+2　　　　 417
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース