青森県で震度5強を観測した地震によるスーパーマーケットやコンビニエンスストアへの影響です。

イオンは、津波警報や注意報が出ていた地域を中心に一部店舗で営業を休止しています。午後7時時点で、客や従業員、建物に被害があったという情報は入ってきていないということです。

セブンイレブンは、午後6時時点で、北海道、青森県、岩手県、宮城県のおよそ30店舗が、人命最優先として、避難のために、一時的に休業しているとしています。休業している店舗については、今後、安全が確認された時点で順次再開する予定としています。

ファミリーマートでは午後6時現在、従業員の安全を最優先として青森県、岩手県の15店舗で一時休業しています。

また、津波警報や津波注意報が出ている北海道、青森県、岩手県、宮城県、福島県のおよそ540店舗について、店舗内のモニターで身の安全を守る行動をとるよう呼びかけを行うということです。

ローソンは、午後6時半時点で、津波警報が発表されている太平洋沿岸部を中心に69店舗で休業しているということです。大きな店舗被害や人への被害はないということです。