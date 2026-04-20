俳優神木隆之介（32）が20日、都内で、映画「君のクイズ」（吉野耕平監督、5月15日公開）完成披露試写会に出席した。

直木賞作家・小川哲氏が日本推理作家協会賞を受賞した22年の同名小説の映画化作品。神木は“世界を頭の中に保存した男”と呼ばれる天才クイズプレーヤーで、三島と決勝戦で対峙（たいじ）し最終問題で問題を1文字も聞かずに正解し「0文字解答」で優勝した本庄絆を演じた。

天才クイズプレーヤー役に「今までお茶の間で気軽に『次元が違うね』って見ていたクイズ番組が、この作品に携わってから見ると、とんでもないものを背負って回答台に立っているんだと思いました」と撮影を振り返った。

神木は企画書の段階から同作への出演を熱望したと告白。「主演が『中村倫也』とあって、ぜひ参加させて欲しいと。マネジャーさんに、ちゃんと話させてくれと言われたくらい。ともくんが主演の作品には絶対参加したかったので」と熱い思いを語った。絶対王者としてクイズ番組の優勝候補と目された主人公を演じる中村倫也（39）は「ありがたいですけど、2人でいちゃついているだけの展開ですね」と笑わせた。

中村は神木について「回答台で対峙（たいじ）した時に、何日も食べていない猫の目をしていた。鬼気迫るとはこのことかと思いました」と絶賛した。

神木は「個人的にかっこよくて熱い熱い人間ストーリーだと思っているので、皆さんにも楽しんでいただきたい」と呼びかけた。

ユースケ・サンタマリア、堀田真由、水沢林太郎、福澤重文、吉住、白宮みずほも登壇した。