「欲しい時には完売、、」と後悔する前に！【ZARA】1枚あると頼りになる！「おしゃれTシャツ」

春夏コーデで頼りになる、サラッと爽やかに着られるTシャツ。使い勝手は良いけれど、無地だとシンプルになりがち。そこでおすすめしたいのが、1枚でサマ見えが狙える【ZARA（ザラ）】のアイテム。一癖あるデザインでいつものコーデに新鮮さを添えてくれるので、ぜひ完売前にゲットして。

異素材ポケットが目を引くTシャツ

【ZARA】「コントラストポケットTシャツ」\3,990（税込）

綿100%の爽やかな風合いのTシャツに、レザー調素材のポケットで上品さをプラス。カジュアルさが控えめになり、きれいめな大人コーデにも取り入れやすい一枚に。ゴールデンブラウンカラーは、ホワイト系を合わせると柔らかな印象になり、引き締めカラーの黒やネイビーとも好相性。幅広い着こなしを楽しんで。

立体リボンが存在感のあるTシャツ

【ZARA】「レリーフリボンTシャツ」\3,590（税込）

立体的にあしらったリボンが目をひくTシャツ。同色のブラウンなので統一感があり、派手さがセーブされ大人女性も着やすそうです。ワンツーコーデもシンプルに見せることなく、おしゃれに決まる予感。パンツスタイルにもスカートコーデにもおすすめです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M