地元局が報道

3年連続の世界一を目指す米大リーグのドジャースは、21試合を終えて15勝6敗、勝率.714と好スタートを切った。そんな中、チームの変化を巡って81歳の熱心なファンが怒りを表明。物議を呼んでいたが、無事解決に至ったようだ。

事の発端は日本時間4日。米地元局「NBCロサンゼルス」とレポーターのアレックス・ロジール氏が共同でインスタグラムを更新し、ドジャースファンの81歳、エロル・シーガルさんについて紹介した。シーガルさんは50年間にわたってドジャースタジアムのシーズンチケットを保持してきたが、完全デジタル化に伴い、今年から紙に印刷されたシーズンチケットを用意できないと球団に言われたという。

シーガルさんはパソコンの使い方が分からず、携帯電話もスマホではない旧式のもの。シーズンチケットを発券できない状況に陥ってしまい、途方に暮れていた。同局のインタビューでシーガルさんは「最悪な気分ですよ。50年、5世代にわたってこのチケットを持ち続けてきました。50年ですよ。それなのに、彼らは私を見捨てたんです」と怒りを隠せないでいた。

この投稿が反響を呼び、米ファンから「ひどい。この人のチケットを印刷してあげてくれよ…」「ドジャースは長年のファンのために、もっとしっかり対応してほしい！」といった声が上がった。それから2週間、日本時間18日に同局とロジール氏がインスタグラムで最新情報を共有した。球団が翻意し、無事にシーガルさんは紙のシーズンチケットを手に入れることができたというのだ。

険しい表情が溶けたシーガルさんは「50年もの間、ドジャースのサポーターでいられることを、心から誇りに思いますし、本当に幸せです。ドジャースの全てが大好きです。球場に来ることもね。球団は私を本当に、本当に幸せにしてくれました。私が今、どれほど喜んでいるか皆に知ってほしい。紙のチケットを手に入れましたよ！ そして3連覇を願っています」と満面の笑みを浮かべた。



（THE ANSWER編集部）