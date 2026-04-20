20日午後9時56分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3

□岩手県

盛岡市

■震度2

□岩手県

八幡平市 滝沢市 紫波町

矢巾町 宮古市 山田町

普代村 野田村 花巻市

一関市 奥州市 金ケ崎町





□青森県おいらせ町□宮城県登米市 栗原市 大崎市涌谷町 宮城美里町 角田市丸森町 石巻市 松島町□秋田県大仙市□山形県中山町

■震度1

□岩手県

二戸市 雫石町 葛巻町

岩手町 久慈市 田野畑村

北上市 遠野市 西和賀町

大船渡市 釜石市 住田町

大槌町



□青森県

八戸市 十和田市 三沢市

野辺地町 七戸町 六戸町

東北町 三戸町 五戸町

田子町 青森南部町 階上町

青森市 つがる市 平内町

外ヶ浜町 むつ市 東通村



□宮城県

気仙沼市 色麻町 宮城加美町

名取市 岩沼市 蔵王町

大河原町 宮城川崎町 亘理町

山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区

仙台若林区 東松島市 富谷市

利府町 大衡村



□秋田県

横手市 湯沢市 仙北市

秋田美郷町 羽後町 潟上市

三種町 井川町 秋田市

由利本荘市 にかほ市 大館市

鹿角市



□山形県

村山市 天童市 河北町

酒田市 三川町 遊佐町

白鷹町



□北海道

函館市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。