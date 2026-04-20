岩手県で最大震度3の地震 岩手県・盛岡市
20日午後9時56分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。
現在、津波注意報が発表されています。
最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□岩手県
盛岡市
■震度2
□岩手県
八幡平市 滝沢市 紫波町
矢巾町 宮古市 山田町
普代村 野田村 花巻市
一関市 奥州市 金ケ崎町
おいらせ町
□宮城県
登米市 栗原市 大崎市
涌谷町 宮城美里町 角田市
丸森町 石巻市 松島町
□秋田県
大仙市
□山形県
中山町
■震度1
□岩手県
二戸市 雫石町 葛巻町
岩手町 久慈市 田野畑村
北上市 遠野市 西和賀町
大船渡市 釜石市 住田町
大槌町
□青森県
八戸市 十和田市 三沢市
野辺地町 七戸町 六戸町
東北町 三戸町 五戸町
田子町 青森南部町 階上町
青森市 つがる市 平内町
外ヶ浜町 むつ市 東通村
□宮城県
気仙沼市 色麻町 宮城加美町
名取市 岩沼市 蔵王町
大河原町 宮城川崎町 亘理町
山元町 仙台青葉区 仙台宮城野区
仙台若林区 東松島市 富谷市
利府町 大衡村
□秋田県
横手市 湯沢市 仙北市
秋田美郷町 羽後町 潟上市
三種町 井川町 秋田市
由利本荘市 にかほ市 大館市
鹿角市
□山形県
村山市 天童市 河北町
酒田市 三川町 遊佐町
白鷹町
□北海道
函館市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。