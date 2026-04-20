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20日午後9時56分ごろ、岩手県で最大震度3を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は三陸沖で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは5.4と推定されます。

現在、津波注意報が発表されています。

最大震度3を観測したのは、岩手県の盛岡市です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□岩手県
盛岡市

■震度2
□岩手県
八幡平市　滝沢市　紫波町
矢巾町　宮古市　山田町
普代村　野田村　花巻市
一関市　奥州市　金ケ崎町

□青森県
おいらせ町

□宮城県
登米市　栗原市　大崎市
涌谷町　宮城美里町　角田市
丸森町　石巻市　松島町

□秋田県
大仙市

□山形県
中山町

■震度1
□岩手県
二戸市　雫石町　葛巻町
岩手町　久慈市　田野畑村
北上市　遠野市　西和賀町
大船渡市　釜石市　住田町
大槌町

□青森県
八戸市　十和田市　三沢市
野辺地町　七戸町　六戸町
東北町　三戸町　五戸町
田子町　青森南部町　階上町
青森市　つがる市　平内町
外ヶ浜町　むつ市　東通村

□宮城県
気仙沼市　色麻町　宮城加美町
名取市　岩沼市　蔵王町
大河原町　宮城川崎町　亘理町
山元町　仙台青葉区　仙台宮城野区
仙台若林区　東松島市　富谷市
利府町　大衡村

□秋田県
横手市　湯沢市　仙北市
秋田美郷町　羽後町　潟上市
三種町　井川町　秋田市
由利本荘市　にかほ市　大館市
鹿角市

□山形県
村山市　天童市　河北町
酒田市　三川町　遊佐町
白鷹町

□北海道
函館市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。