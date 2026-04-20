料理研究家でタレントの和田明日香（39）が20日放送のTBSの料理番組「滝沢カレン＆和田明日香のフィーリンきっちん」（月〜金曜前9・55）に出演。4月からブロッコリーが国民の食生活に欠かせない「指定野菜」に登録されたことについて語った。

指定野菜は1966年に施行された野菜生産出荷安定法に定められたもので、国民の消費生活で極端に少なくなると困る品目。他にキャベツ、キュウリ、ニンジンなど14品目ある。ブロッコリーは1974年のジャガイモ以来52年ぶりの追加登録となった。

今週のテーマ食材はブロッコリーで、和田は「ブロッコリーの納豆肉そぼろ」を披露。「ブロッコリーが指定野菜に選ばれたのはうちのレミも結構立役者だと思う。うちのレミさん、ブロッコリー倒して大騒ぎになってますから」と義母の料理愛好家でタレントの平野レミが2014年のNHK「あさイチ」で起こした“ブロッコリー事件”に触れた。

平野は「あさイチ」で、丸ごとのブロッコリーを皿の上に立ててソースをかける「まるごとブロッコリーのたらこソース」という料理を披露したが、ソースをかけた直後にブロッコリーが倒れて大きな話題となった。

「愛なんですよ。ブロッコリーはいつも小房に分けられてかわいそうだと。たまには丸ごとの姿をみんなに見てもらいたいっていうことで」と豪快過ぎるレシピに込めた平野の思いを説明。

「翌日、スーパーからブロッコリーが消えたんですよ。このブロッコリーのガチャガチャまでできましたから」と後日談を明かし、「今日、私はブロッコリーもだけどレミも背負ってる気持ち」と話していた。