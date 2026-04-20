乃木坂４６のキャプテン・梅澤美波が２０日までにＳＮＳを更新。大きくふわっとした白のロングスカートと頭には髪飾りを乗せた姿を披露した。

梅澤はインスタグラムを更新し、「ｒｉｅｎｄａ様のステージ歩かせていただきました。２０周年おめでとうございます！スペシャルなステージ。楽しかった〜！」とつづり、衣装姿を公開。肩を出した紫色のトップスに、ふわっとした白のロングスカートを合わせ、頭には花で作られた髪飾りを乗せ花嫁のような姿を披露した。

この投稿にファンからは「神々しすぎる」「ずっとこうやって幸せそうな顔してて欲しい」「梅ちゃんの可愛さ溢れ出てて幸せすぎる」「花嫁だ〜うあ〜」「なんとも言えない美しさ」「素敵な衣装です。とっても似合ってます」「可愛いかわいいカワイイ」「やっぱりプリンセスだなぁ梅ちゃん」「アイドルとしては最後のランウェイで、ここまで可愛いスタイリングをしてもらえて良かった」などの声が寄せられている。

梅澤は２月２５日に自身の公式ブログを更新し、グループからの卒業を発表。４１枚目となるシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」（４月８日発売）での活動が最後に参加するシングルとなる。また、５月２１日に東京ドームで開催される「１４ｔｈ ＹＥＡＲ ＢＩＲＴＨＤＡＹ ＬＩＶＥ」で「梅澤美波 卒業コンサート」が実施されることが発表された。