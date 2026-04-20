俳優の綾瀬はるかさん（41）にインタビュー。大事な人からもらいたい理想のラブレターについて明かしてくれました。

24年前に電車の事故で亡くなった初恋相手への手紙が奇跡を起こす映画『人はなぜラブレターを書くのか』（公開中）。2000年に起きた日比谷線脱線事故の実話をもとに制作された作品で、主人公・寺田ナズナを綾瀬さんが演じています。

綾瀬さんは、「実際にあった事故ということで、すごく丁寧に描かれていて、号泣しながら台本を読みました」と振り返ると、「その後の人たちの先の未来を結構描かれてるので、誰かが誰かを思う気持ちだったりとか人のことを思う、寄り添う映画になっているんじゃないかなって思います」と作品の魅力を語りました。

また、寺田ナズナが“あること”をきっかけに、24年の時を経て、“一通のラブレター”を遺族へ送る物語にちなみ、“大事な人”からどんなラブレターをもらったらうれしいか聞くと、「短くても、ちゃんとその人の思いとか、気持ちがこもっているものなら、いつでもうれしいですね」と話すと、「メールとかってLINEとかも素早くていいっていう便利さがあるけれど、手紙って文字で“自分がその紙と向き合って気持ちを整理して書いている”っていうその時間もすごく想像できる。文字の文面で（気持ちが）伝わってくるのがすごくうれしいですね」と手紙の良さを語りました。

（4月20日放送『Oha!4 NEWS LIVE』より）