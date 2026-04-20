【ひらがなクイズ】共通する2文字を埋めよう！ 便利な仕組みや砂漠の憩いの場がヒント
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、私たちの生活を支える高度な仕組みから、自然界の貴重なスポット、そしてクリエイティブな活動を助けるサービスまで、現代的な言葉を集めてみました。それぞれの単語が持つ意味を整理しながら、空欄に入る共通の2文字を探し出してください。ひらめいた瞬間の快感を、ぜひ味わってみてください。
□□てむ
おあ□□
か□□たじお
ヒント：物事が効率的に機能するための全体的な仕組みや体系、写真撮影やダンスなどのために料金を払って利用する施設を思い出してみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「しす」を入れると、次のようになります。
しすてむ（システム）
おあしす（オアシス）
かしすたじお（貸しスタジオ）
どれも日常でよく耳にする言葉ですね。今回は、ITや組織運営に欠かせない「システム」と、過酷な砂漠での潤いや心の安らぎを象徴する「オアシス」、そして「貸しスタジオ」という実利的なサービスが並びました。機能性を追求するカタカナ語と、自然や癒やしを想起させる言葉が、同じ「しす」という音で結びついているのは、パズルとして解いてみるとどこか不思議な面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、私たちの生活を支える高度な仕組みから、自然界の貴重なスポット、そしてクリエイティブな活動を助けるサービスまで、現代的な言葉を集めてみました。それぞれの単語が持つ意味を整理しながら、空欄に入る共通の2文字を探し出してください。ひらめいた瞬間の快感を、ぜひ味わってみてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
おあ□□
か□□たじお
ヒント：物事が効率的に機能するための全体的な仕組みや体系、写真撮影やダンスなどのために料金を払って利用する施設を思い出してみてください。
答えを見る
↓
↓
↓
↓
↓
正解：しす正解は「しす」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「しす」を入れると、次のようになります。
しすてむ（システム）
おあしす（オアシス）
かしすたじお（貸しスタジオ）
どれも日常でよく耳にする言葉ですね。今回は、ITや組織運営に欠かせない「システム」と、過酷な砂漠での潤いや心の安らぎを象徴する「オアシス」、そして「貸しスタジオ」という実利的なサービスが並びました。機能性を追求するカタカナ語と、自然や癒やしを想起させる言葉が、同じ「しす」という音で結びついているのは、パズルとして解いてみるとどこか不思議な面白さがありますね。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)