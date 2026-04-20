笠井信輔アナ、パワフルな86歳母と“顔出し”親子ショット披露「86歳で国立競技場に応援に行ったりするんですよ！」
元フジテレビ所属でフリーアナウンサーの笠井信輔（63）が20日までに、自身のインスタグラムを更新。母との“顔出し”親子ショットを披露した。
【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「ものすごい良い天気！サッカー日和 町田ゼルビア ホームグラウンド 天空の城にやって参りました！」と書き出し、「今日は私が選手紹介のアナウンスをすると言うこともあって、母も来てます 86歳で国立競技場に応援に行ったりするんですよ！」「今日は友達もたくさん来てるので なんと、母は、朝4時に起きて、みんなの分のサンドイッチを作っておりました」と紹介。
投稿では、ユニフォーム姿の笠井アナと母、FC町田ゼルビアのマスコット・ゼルビーの爽やかな3ショットや、笠井アナが実際にスタジアム内を案内している際の仲むつまじい親子の様子などを披露した。
この投稿にフォロワーからは「お母様4時起きで皆さんのサンドイッチ作り凄いですね パワフルだしゼルビーくんにギューされてる写真可愛すぎます」「お母様、とても素敵で若いですね」「お母様、いい笑顔されてますね 息子さんと一緒なのも嬉しいですね」などのコメントが寄せられている。
【写真複数あり】「とても素敵で若いですね」86歳母との“顔出し”親子ショットを披露した笠井信輔アナ
笠井アナは「ものすごい良い天気！サッカー日和 町田ゼルビア ホームグラウンド 天空の城にやって参りました！」と書き出し、「今日は私が選手紹介のアナウンスをすると言うこともあって、母も来てます 86歳で国立競技場に応援に行ったりするんですよ！」「今日は友達もたくさん来てるので なんと、母は、朝4時に起きて、みんなの分のサンドイッチを作っておりました」と紹介。
この投稿にフォロワーからは「お母様4時起きで皆さんのサンドイッチ作り凄いですね パワフルだしゼルビーくんにギューされてる写真可愛すぎます」「お母様、とても素敵で若いですね」「お母様、いい笑顔されてますね 息子さんと一緒なのも嬉しいですね」などのコメントが寄せられている。