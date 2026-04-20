Mrs. GREEN APPLEの国立競技場でのライブ中に妨害行為があったとして、ライブ会場を運営する会社が19日に謝罪文を発表しました。

国立競技場を運営する、ジャパンナショナルスタジアム・エンターテイメントは「ご来場いただいたお客様ならびにMrs. GREEN APPLE様、および関係者の皆様に多大なるご迷惑をおかけしましたこと、心より深くお詫び申し上げます」と謝罪しました。

18日に国立競技場で開催されたMrs. GREEN APPLEのライブ。施設内に設置されているスイートルームで、会場を運営する会社の契約企業や招待客たちが公演中にもかかわらず、大声での会話や奇声を上げるなどの迷惑行為が何度も見られたということです。

運営会社によると、係員から複数回、注意や警告をしたものの状況は改善せず、終演直前で退場処分を行ったといいます。

運営会社はこの問題を受け、鑑賞や観戦マナーにおいて、確認体制の強化や禁止事項についての事前説明の更なる徹底、退場処分の基準を厳格化するなどの対策をしていくとしています。

（4月20日放送『news every.』より）