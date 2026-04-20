三宅健、“死生観”をテーマにした新曲「さいわい」デジタルリリース決定！楽曲提供はMONO NO AWARE

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三宅健が、最新デジタルシングル「さいわい」を5月15日にリリースすることを発表した。

■幻想的なサウンドと優しい歌声が心にそっと灯りをともすミディアムバラード

4月20日より3日間、愛知・バンテリンドームナゴヤにて開催中のTOBE主催ライブ『toHEROes～TOBE 3rd Super Live～』。その初日に、新曲リリースがサプライズで明かされた。約1年3ヵ月ぶりとなる新曲に、ファンの期待はいっそう高まっている。

「さいわい」は“死生観”をテーマにしたミディアムバラードで、MONO NO AWAREによる楽曲提供が実現。幻想的なサウンドと優しい歌声が心にそっと灯りをともす一曲となっている。

なお、公開されたジャケット写真は、いとうあつきが書き下ろした。

「さいわい」は、5月15日より各音楽配信サービスにて配信開始。リリースに先駆け、4月21日0時より、InstagramおよびTikTok、YouTube Shortsにて先行配信がスタートする。

■リリース情報

2026.05.15 ON SALE

DIGITAL SINGLE「さいわい」

※4月21日より、InstagramおよびTikTok、YouTube Shortsにて先行配信

■【画像】配信シングル「さいわい」ジャケット写真

■【画像】MONO NO AWARE アーティスト写真、いとうあつき プロフィール写真

■関連リンク

三宅健 OFFICIAL SITE

https://tobe-official.jp/artists/kenmiyake