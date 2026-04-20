京都府南丹市の山林に児童の遺体を遺棄したとして父親が逮捕された事件。

【写真を見る】安達容疑者「遺体を遺棄する方法を検索」か

週末、警察は容疑者の自宅に近い公衆トイレとその周辺の現場検証を行いました。

“遺体を遺棄する方法”を検索か 続々と判明する新たな事

高柳光希キャスター:

連日報じられている「京都遺体遺棄」事件ですが、4月17日まで7日間ほど現場に入り取材を続けてきました。

この週末に、結希さんが行方不明になったとされていた3月23日について、新たなことが分かりました。

▼行方不明になった当日の朝、結希さんが「自宅で朝食をとる姿」を親族が確認していました。



▼元々わかっていたこととしては、学校から母親に連絡が来て、行方不明が判明をしたのが、午前11時45分ごろです。



▼この間の時間帯に、安達容疑者が関係先に「子どもがいなくなった」と電話をしていたことが、新たにわかっています。

さらに、▼スマートフォンの履歴に関して、「ドライブレコーダーに関する検索」をしていたとのこと。録画の停止方法、データの削除方法などを調べた可能性があること。



また、▼結希さんが行方不明になった時期に「遺体を遺棄する方法を検索」していたことも、新たにわかりました。

警察はこの点に関して、発覚しにくくさせる方法を調べていたとみています。

公衆トイレ周辺を現場検証 遺体遺棄された可能性

高柳キャスター:

週末にこのような動きもありました。

安達容疑者の自宅から車で約5分の場所にある「公衆トイレ」に遺体が遺棄された可能性があるということで、18日に警察は公衆トイレ周辺を捜査していたこともわかっています。

現場検証をしていた「公衆トイレ」周辺には、

・屋根とベンチのある休憩スペース（約10〜20人が休めるようなスペース）

・駐車場（るり渓駐車場・車10台ほど駐車可能）

・小川（園部川）

などがあり、非常に風光明媚な場所です。

ストリートビューで公衆トイレを見ると、一般的な公衆トイレで、正面から見て左側に男性用トイレ、真ん中に多目的トイレ、右側に女性用トイレがあります。中は、男性用に関しては和式のトイレで、あとは掃除用具入れなどがあります。

安達容疑者の自宅からコンビニエンスストアまで車で約20分かかります。そのため、我々取材陣もこの公衆トイレを何度も使っていました。

井上貴博キャスター:

公衆トイレの周辺はある程度、舗装されている道が多いのでしょうか。また、車だと約5分の距離だとしても、徒歩だとかなりかかるような所なのでしょうか。

高柳キャスター:

ずっと舗装されている道で、安達容疑者の自宅からは緩い下り坂で約2キロほどでこの場所に到着します。

出水麻衣キャスター:

駐車場なども完備してある公衆トイレとなると、割と人通りはあるのでしょうか。

高柳キャスター:

ここは、るり渓という観光地で景色もすごく豊かで、小川も綺麗な場所です。温泉などもあります。そのため週末に関しては、観光客をはじめ、地元の方も行ったりする温泉であると話していました。

街灯などは転々としていますが、平日に関しては人気がないので、夕方ころから薄暗くなってくるという印象はあります。

今後何かに繋げることはできるか?住民が願う全容解明

スポーツ心理学者（博士） 田中ウルヴェ京さん:

容疑者の動機もそうですが行動を事実として知っておきたいです。理由は、今後の社会的な支援で何ができるのかが解明できると良い。

なぜなら、結希さんは亡くなられてしまったけれども、この事件は何が背景で、どこで何か未然に防げる場所はあったのかなどを知るためにも、容疑者の行動をしっかり事実として解明されていくことが重要かなと思います。

井上キャスター:

一つひとつ整理してということだと思いますけれども、社会全体で何かシステムなどを変えられるところがあるのかだと思います。

高柳キャスター:

地元住民の方に話を伺っていても、日を追うごとに新たな情報がわかってきたというのが今回の事件でした。

先週に入って（4月13日〜）一気に、身元不明の遺体が発見されたところから、身元がわかって、父親が逮捕された。

日を追うごとに、住んでいる人たちの感情もだんだん疲れていく、辟易していくような感覚が、取材している中でもありました。

まずは一刻も早い全容の解明が、住民の皆さんが思っていることだとは思います。



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＜プロフィール＞

田中ウルヴェ 京さん

スポーツ心理学者（博士）

五輪メダリスト 心理コンサルティング

こころの学びコミュニティ「iMiA（イミア）」主宰