¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè£±ÃÆ³Ú¶Ê¤Î¾ÜºÙ²ò¶Ø¤ò±ä´ü¡Ä¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÎÈ¯Îá¤ò¼õ¤±
¡¡£µ¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Í¡ª£Ì£Ë¡×¤¬¡¢£²£°Æü¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¡ÖËÌ³¤Æ»¡¦»°Î¦²¸åÈ¯ÃÏ¿Ì¡×¤Ë¤è¤ëÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÎÈ¯Îá¤ò¼õ¤±¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè£±ÃÆ³Ú¶Ê¤Î¾ÜºÙ²ò¶Ø¤ò±ä´ü¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡¸ø¼°£Ø¤Ç¤Ï¡Ú¤´°ÆÆâ¡Û¤È¤·¤Æ¡ÖËÜÆüÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÂè£±ÃÆ³Ú¶Ê¤Î¾ÜºÙ²ò¶Ø¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¡¢ÄÅÇÈ·ÙÊó¤ÎÈ¯Îá¤ò¼õ¤±¡¢È¯É½¤ò¸åÆü¤Ø±ä´ü¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈ¯É½¡£Â³¤±¤Æ¡Ö³§¤µ¤Þ¤Î°ÂÁ´¤¬ºÇÍ¥Àè¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¿¤á¡¢¤´Íý²ò»ò¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£