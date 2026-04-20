三宅健、1年3ヶ月ぶり新曲リリース決定 TOBE主催ライブでサプライズ発表
歌手・俳優の三宅健が、デジタルシングル「さいわい」を、5月15日にリリースすることを発表した。
【写真】いとうあつき氏書き下ろし！三宅健の新曲「さいわい」ジャケット
愛知・バンテリンドームナゴヤで開催するTOBE主催ライブ『toHEROes〜TOBE 3rd Super Live〜』初日となるこの日、新曲リリースをサプライズで明かした。約1年3ヶ月ぶりとなる新曲となる。
本作は、“死生観”をテーマにしたミディアムバラードで、MONO NO AWAREによる楽曲提供が実現。幻想的なサウンドと優しい歌声が心にそっと灯りをともす1曲となっている。きょう公開されたジャケット写真は、いとうあつき氏が書き下ろした。
「さいわい」は5月15日午前0時に各音楽配信サービスで配信開始。さらに、リリースに先立って、きょう深夜0時（21日午前0時）からインスタグラム、TikTok、YouTube Shortsにて先行配信がスタートする。
【写真】いとうあつき氏書き下ろし！三宅健の新曲「さいわい」ジャケット
愛知・バンテリンドームナゴヤで開催するTOBE主催ライブ『toHEROes〜TOBE 3rd Super Live〜』初日となるこの日、新曲リリースをサプライズで明かした。約1年3ヶ月ぶりとなる新曲となる。
本作は、“死生観”をテーマにしたミディアムバラードで、MONO NO AWAREによる楽曲提供が実現。幻想的なサウンドと優しい歌声が心にそっと灯りをともす1曲となっている。きょう公開されたジャケット写真は、いとうあつき氏が書き下ろした。
「さいわい」は5月15日午前0時に各音楽配信サービスで配信開始。さらに、リリースに先立って、きょう深夜0時（21日午前0時）からインスタグラム、TikTok、YouTube Shortsにて先行配信がスタートする。