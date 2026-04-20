お笑いタレント明石家さんま（70）が20日、ニッポン放送「明石家さんま オールニッポン お願い！リクエスト〜アパート・マンション・一戸建て！『明石家おうち物語』〜」（後6・00）に生出演し、初の東京生活を振り返った。

番組では、家にまつわるテーマトークを展開。さんまは「アパート、マンション、一戸建て、豪邸…おかげさまで全て経験させてもらった」と、自宅遍歴を明かした。

関西で大人気を博し、「吉本の斬り込み隊長みたいな感じで」東京へ進出した。「俺は東京なんか住みたくないっていうので、仕事はあってもマンションは借りないって、心に決めて。会社にもそう言ってたんですよ」。東京の仕事は多く、事務所からは家賃の半額を肩代わりすると申し出られたが、「嫌で、もうずっと赤坂東急というホテルに泊まっていた」という。ホテルには「4年くらい。結構長い間いて」と明かした。

当時の東京生活での息抜きは、ビデオ鑑賞だったという。画像の良さで知られながら、広く世間に浸透しなかったベータ規格のデッキを所有。「ベータのビデオデッキやね。ベータデッキをフロントに預けて、大阪に帰って。こっちに戻ってきたら、フロントからベータのデッキを部屋に持ち込んで。それで繋いで、ベータで映画とかをずっと見てる」と振り返った。

当時、同じようなホテル暮らしをしていたのが、横山やすしさんだったという。さんまは「俺より凄いのは、やすし師匠。丸いテーブルを預けてはった。いすに座って、お茶を飲めるようなテーブルが（部屋に）あるのに、地べたに座りたいっていうので」と説明。「毎週、俺はデッキを、やすし師匠はそのテーブルをフロントに預けてはったわ。“地べたに座ってワインを飲む。これが一番や”って言ってはった」と懐かしんでいた。